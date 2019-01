पति के साथ स्विमिंग पूल में रोमांटिक दिखी टीवी की 'डायन', श्रीलंका में मना रही वेडिंग एनिवर्सरी, बिग बॉस के घर में की थी शादी : Video

एंटरटेनमेंट डेस्क. टीवी शो 'नजर' (Nazar) में डायन (Dayan) का किरदार निभा रही भोजपुरी एक्ट्रेस (Monalisa) (Sri Lanka) में पति विक्रांत (Vikrant) के साथ दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी मना रही है। मोनालिसा ने वेकेशन एन्जॉय करते अपने इंस्टाग्राम पर कई फोटोज शेयर की हैं। एक फोटो में वे पति के साथ ब्लैक कलर की बिकिनी में स्विमिंग पूल में नजर आ रही हैं। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'Waterbabies 🏊‍♀️🏊🏻‍♂️... 🔥'. पति के साथ एक और फोटो शेयर लिखा- 'Twinning Us ❤️...' एक फोटो पर मोनालिसा ने कैप्शन लिखा- 'Happy Faces 😀.... Its Awesome... such a Romantic Anniversary 🎀... @vikrant8235 #feelingmyself #special #traveldiaries #loveislove'. बी-ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकीं मोनालिसा...

- मोनालिसा का अफेयर खुद से बड़े शख्स मदन के साथ रहा। बता दें कि मदन के साथ ही वे से आई थीं। मुंबई में उन्होंने कुछ वी-ग्रेड फिल्मों में काम कर फिर भोजपुरी सिनेमा की ओर रूख किया। भोजपुरी सिनेमा में पहचान बनने में मदन ने ही उनकी मदद की थी। मदन पहले से तलाकशुदा थे। दोनों एक-दूसरे से बेहद प्यार करते थे और मुंबई में लिव-इन-रिलेशनशिप में रहते थे। हालांकि, इन्होंने कभी भी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की। लगभग 6 साल साथ रहने के बाद, इनके बीच अनबन हुई और लव-स्टोरी का द एंड हो गया।



विक्रांत से शादी मोनालिसा

ब्रेकअप के बाद मोनालिसा भोजपुरी एक्टर विक्रांत सिंह के साथ रिलेशनशिप में रही। दोनों लिव-इन-रिलेशनशिप में रहे। बता दें कि दोनों 'संईया तूफानी', 'मेहरारू बिना रतिया कैसे कटी', 'प्रेम लीला' जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया। दोनों ने 2017 में बिग बॉस के घर में शादी की थी। मोनालिसा बिग बॉस की कंटेस्टेंट रही है।

मुंबई में खरीदा घर

मोनालिसा मुंबई में खुद के घर में रहती हैं। 2014 में उन्होंने 2 BHK फ्लैट खरीदने का सपना पूरा किया। इससे पहले वे 10 साल तक किराए के घर में रहीं थीं।