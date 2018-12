बिग बी ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए ट्वीट किया- मृणाल सेन नहीं रहे। विख्यात, सुशील, सिनेमाई दिग्गज और सत्यजीत रे-रितिक घटक जैसे फिल्मकारों के समकालीन। मैंने अपना सबसे पहला वॉइस ओवर उनकी फिल्म भुवन शोम में किया था।

T 3043 - Mrinal Sen no more .. a most amiable, distinguished creative cinematic mind , contemporary of Satyajit Ray and Rithik Ghatak.. I did my first ever voice over in his film BHUVAN SHOME .. prayers and condolences 🙏🙏