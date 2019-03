जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है टीवी की नागिन? पति को जन्मदिन विश करते हुए लिख डाली बच्चों को लेकर यह बड़ी बात

मुंबई. टीवी सीरियल 'नागिन 3' में विष कन्या उर्फ़ विशाखा का रोल रहीं अनीता हसनंदानी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि जल्दी ही वे जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हैं। यह चर्चा अनीता की एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से शुरू हुई। दरअसल, उन्होंने हसबैंड रोहित रेड्डी के साथ अपनी एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मेरी जिंदगी के प्यार के लिए , जो हर दिन और सेक्सी होता जा रहा है। आपको खुशियों से भरपूर और सिक्स पैक्स एब्स वाली जिंदगी मुबारक हो। और हां, जल्दी ही दो प्यारे बच्चे भी...बहुत जल्दी। आई लव यू टू दि मून एंड बैक।" अनीता ने यह पोस्ट रोहित रेड्डी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए की थी, लेकिन इसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अनीता जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हैं।

View this post on Instagram

To the love of my life.... who’s getting sexier by the day! Wish you a life full of happiness and 6packabs 😂🌈 And yes 2 cute cute babies soon...... very soon! 😂😂😂 I love you to the moon n back!

A post shared by Anita H Reddy (@anitahassanandani) on Mar 22, 2019 at 4:04am PDT