Narendra Modi asks Bollywood Stars How is the Josh : पीएम मोदी ने फिल्मी हस्तियों से पूछा- How's the Josh? जवाब मिला- High Sir

मुंबई। पीएम ने शनिवार को साउथ मुंबई में स्थित 'नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा' का उद्घाटन किया। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार भी मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान अपनी बात रखते हुए पीएम मोदी ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के एक डायलॉग How is the josh से अपनी बात शुरू की। पीएम का सवाल सुन वहां मौजूद सभी कलाकारों ने एक साथ कहा- High Sir.



पीएम मोदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोदी कहते हैं- 'आप सबसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि यहां पर पुरानी और नई हर पीढ़ी के लोग मौजूद हैं और मैं आपके बीच आया हूं, इसलिए मेरे मन में एक सवाल है 'How is the josh. जवाब में लोगों ने तालियां बजाते हुए कहा- High sir. इसके बाद मोदी बोले- ''आजकल आपके इस जोश की देश में बहुत चर्चा है। नए भारत के निर्माण के लिए आपका ये जोश बहुत मायने रखता है।''



पीएम ने कहा- ''देश बदल रहा है और हर समस्या का हल तलाश रहा है। अगर देश में करोड़ों तरह की समस्याएं हैं तो उनके अरबों समाधान भी हैं।'' मोदी ने कहा- ''भारत की कल्चरल पावर में फिल्मों की अहम भूमिका है। पीएम ने बताया कि विदेशी लीडर्स भी इंडियन फिल्मों और उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर हैरान हैं। इतना ही नहीं, मोदी ने कहा- टूरिज्म को बढ़ावा देने में भी फिल्मों का बड़ा योगदान है। इससे गरीबों को रोजगार मिलता है। यहां तक कि चायवाला भी टूरिज्म बढ़ने पर कमाई करता है।''