Naseeruddin Shah controversial statement: देश में मासूमों का कत्ल हो रहा है, नफरत और जुल्म का बेखौफ नाच चल रहा है, हक के लिए आवाज उठाने वाले जेलों में बंद हैं - नसीरूद्दीन शाह : Video

मुंबई/नई दिल्ली. वेटरन एक्टर (Naseeruddin Shah ने अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे को लेकर सवाल उठाया है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंडिया (Amnesty India)के वीडियो में नसीरुद्दीन ने अपील की है कि लोग नए साल पर संविधान के मूल्यों के लिए खड़े हों। उन्होंने कहा कि आज देश में नफरत और जुल्म का बेखौफ नाच चल रहा है और जो लोग इनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज छापे मारकर और अकाउंट सील कर दबाई जा रही है।

एमनेस्टी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं नसीर (Naseeruddin)...

- नसीर एमनेस्टी के एम्बेसडर हैं। कुछ दिन पहले (ईडी) ने बेंगलुरु स्थित ऐमनेस्टी इंटरनेशनल के दफ्तर पर छापेमारी मारी की थी। नसीरुद्दीन का यह बयान हिंसा पर उनकी प्रतिक्रिया के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता होती है।

‘संविधान का मकसद सबको इंसाफ देना’

- नसीरुद्दीन ने अबकी बार मानव अधिकार' हैशटैग के साथ वीडियो शेयर कर पूछा, ‘‘क्या ऐसे ही देश का सपना देखा था?' संविधान का मकसद देश के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और सियासी इंसाफ देना था।'’

सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए तो भड़के जावेद अख्तर (Javed Akhtar)

- नसीरुद्दीन शाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो यूजर्स उन्हें ट्रोल कर ने लगे। मसलन, एक यूजर ने लिखा है, "अवॉर्ड वापसी गैंग के बाद अब एमनेस्टी गैंग। और भी एंटी इंडिया मसाला के लिए तैयार रहिए, जिन्हें बरखा दत्त, जावेद अख्तर और नसीरुद्दीन शाह समेत ऐसे एक्टर्स का सपोर्ट मिल सकता है, जिन्हें टैक्स न भरने पर टैक्स अथॉरिटी की ओर से नोटिस भेजा गया है।" हालांकि, जावेद अख्तर ने नसीर के सपोर्ट में उतरते हुए ट्रोलर्स गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है, "आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो इंसान सरकार के खिलाफ है, वो देश के भी खिलाफ है। अगर इस लॉजिक से देखें तो अपोजिशन देश विरोधी है और 2014 इ पहले बीजेपी भी देश विरोधी थी, क्योंकि वह सरकार के खिलाफ थी।"

- जावेद के ट्वीट पर जब एक यूजर ने लिखा, "नहीं सर लोग अपोजिशन को देश विरोधी नहीं समझते, लेकिन हम देश विरोधियों को देश विरोधी समझते हैं। लोग सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, वे देश के बारे में बोलते हैं। ऐसा लगता है कि देश असहिष्णु हो गया है या असुरक्षित हो गया है।" इसके जवाब में जावेद ने लिखा, "मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है या महंगाई आसमान छू रही है। मैं गलत या सही हो सकता हूं, लेकिन क्या देश या वर्तमान व्यवस्था की आलोचना कर रहा हूं? ज़रा सोचिए।"

इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) ने दिया रिएक्शन

- नसीर के बयान पर अभिनेता इमरान हाशमी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा, '‘मैं अभी जो सोच रहा हूं उसे व्यक्त करने में सक्षम हूं। मुझे लगता है कि हमारे देश में बोलने की स्वतंत्रता है, मैं विवाद से थोड़ा अनभिज्ञ हूं। इसलिए, उस पर बोलना मेरे लिए थोड़ा गैर-जिम्मेदाराना होगा।’’

संजय राउत(Sanjay Raut) ने दिया सधा बयान

- शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। भारत में लोकतंत्र है। मैं नसीरुद्दीन शाह जी का सम्मान करता हूं, वह एक महान कलाकार हैं, वह जो कहना चाहते हैं वही कह रहे हैं।’’

दिसंबर में भी बयान पर हुआ था बवाल

- दिसंबर 2018 में भी नसीरुद्दीन शाह एक बयान देकर विवादों में रहे थे। एक वीडियो जारी करते हुए 68 साल के नसीर ने कहा था कि वे देश के ताजा हालात से गुस्से में हैं। वे अपने बच्चों को लेकर फिक्र में हैं कि अगर कभी एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और पूछा कि वे हिंदू हैं या मुसलमान तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि उनके बच्चों को मजहबी तालीम नहीं दी गई है। नसीर ने यह भी कहा कि उन्हें हालात जल्दी सुधरते दिखाई नहीं देते। (पढ़ें पूरी खबर) उनके बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक्टर ने कहा था कि देश में इतनी आजादी है कि आप सेना को गालियां दे सकते हैं, वायुसेना प्रमुख को बुरा भला कह सकते हैं और जवानों पर पत्थर फेंक सकते हैं। देश में और कितनी आजादी चाहिए? उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि वे (शाह) जो महसूस कर रहे हैं, वो सही ही हो।