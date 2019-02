'हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है', सिद्धू ने ट्वीट किया सुषमा स्वराज का स्टेटमेंट तो हो गई किरकिरी, सोशल मीडिया यूजर्स खूब सुना रहे खरी-खोटी

. नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं। दरअसल, विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा है कि हमारी लड़ाई के साथ नहीं है, बल्कि आतंकवाद से है। सिद्धू ने इसी बयान को ट्वीट कर उन ट्रोलर्स पर तंज कसा है, जिन्होंने उन्हें पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की तरफदारी करने पर खरी-खोटी सुनाई थी। सिद्धू ने सुषमा के स्टेटमेंट के साथ लिखा है, "क्यों भक्तों?"

सोशल मीडिया पर आए ऐसे कमेंट्स...

- सिद्धू के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, "क्या हो गया देशद्रोही? आ गया पाकिस्तान से फोन? दिखा दी न औकात?" एक अन्य यूजर ने लिखा है, "नौकरी गई, इज्जत गई, कॉमेडी गई, अब धीरे-धीरे दिमाग भी जा रहा है तो।" एक यूजर के कमेंट है, "दरअसल, जब से कपिल शर्मा के शो से निकाला गया है, तब से इस टाइप के दौरे आते रहते हैं।" एक अन्य यूजर ने लिखा है, "हे मानसिक बीमार...हमें आपसे हमदर्दी तो नहीं, फिर भी गेट वेल सून।"

