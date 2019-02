विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई की खबर आते ही सिद्धू ने की पाकिस्तानी पीएम की तारीफ, इमरान खान के नाम लिखा स्पेशल मैसेज

. विंग कमांडर अभिनंदन वर्थामन शुक्रवार को वापस लौट आएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद में यह साफ कर दिया है कि वे शुक्रवार को अभिनंदन को रिहा कर देंगे। इमरान के इस फैसले के लिए उनके दोस्त और कांग्रेस नेता ने उनकी तारीफ की है। सिद्धू ने एक ट्वीट में लिखा है, "इमरान खान हर अच्छा काम अपने आप रास्ता बनाता है। आपका यह सद्भाव एक अरब लोगों के लिए खुशी देगा...देश खुश है। मैं उनके (अभिनंदन के) पेरेंट्स और प्रियजनों के लिए बेहद खुश हूं।" हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स सिद्धू के इस ट्वीट पर जमकर मजे ले रहे हैं।

@ImranKhanPTI Every noble act makes a way for itself... your goodwill gesture is ‘a cup of joy’ for a billion people, a nation rejoices...

I am overjoyed for his parents and loved ones.