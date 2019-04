'बधाई हो' की एक्ट्रेस का खुलासा, जिस फिल्म के न्यूड सीन की वजह से रात-रातभर रोती थीं सीमा विश्वास, उसके लिए उन्होंने भी दिया था ऑडिशन

मुंबई. 2018 में सुपरहिट फिल्म 'बधाई हो' से पर्दे पर जबर्दस्त वापसी कर चुकीं का कहना है कि उन्होंने फूलन देवी की बायोपिक के लिए ऑडिशन दिया था। नीना ने इंस्टाग्राम पर ऑडिशन की एक फोटो भी शेयर की है, जो ब्लैक एंड व्हाइट है। इसके साथ उन्होंने लिखा है, "जब मैंने शेखर कपूर की फूलन देवी' के लिए ऑडिशन दिया था। इस पर जब एक फैन ने पूछा कि क्या उन्हें यह फिल्म हाथ से जाने का पछतावा था तो उन्होंने जवाब 'हां' में दिया। गौरतलब है कि फिल्म में दस्यु सुंदरी फूलन देवी की लाइफ पर बनी फिल्म ' ' 1996 में रिलीज हुई थी और इसमें लीड रोल सीमा विश्वास को मिला था।

