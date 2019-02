खुद से उम्र में बड़ी सिंगर के साथ दीपिका पादुकोण के Ex ब्वॉयफ्रेंड ने लिए सात फेरे, शादी के 5 दिन बाद सामने आई वेडिंग की First Photo

एंटरटेनमेंट डेस्क. का एक्स ब्वॉयफ्रेंड निहार पंड्या सिंगर नीति मोहन के साछ शादी के बंदन में बंध गया है। दोनों ने 15 फरवरी को शादी की थी। शादी के 5 दिन बाद दोनों की वहली वेडिंग फोटो सामने आई है। नीति ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर कैप्शन लिखा- 'With the blessings of family, friends and well wishers, we are blissfully married'. बीमार पिता की वजह से कैंसल करना पड़ा रिसेप्शन...



- आपको बता दें कि जब नीति-निहार सात फेरे ले रहे थे उस वक्त नीति के पिता बृज मोहन शर्मा आईसीयू में थे। रिपोर्ट्स की मानें तो नीति की शादी के ठीक पहले उनके पिता की तबीयत बिगड़ने गई थी। वे कुछ थके हुए और असहज महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी। हालांकि, नीति की बहन मुक्ति ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बातचीत में कहा है कि सिचुएशन सीरियस नहीं थी।

- बकौल नीति, 'डैड ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस नहीं ले सकते। इसलिए उन्हें होटल के अलग रूम में रखा गया था। उन्हें मंडप में नहीं देखा गया तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हमने डॉक्टर्स को होटल रूम में बुलाया तो उन्होंने डैड को हॉस्पिटल शिफ्ट करने की सलाह दी थी'। इसी के चलते नीति-निहार ने अपना वेडिंग रिसेप्शन कैंसल कर दिया जो में होने वाला था।



4 साल से कर रहे थे एक-दूसरे को डेट

निहार और नीति पिछले 4 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। निहार, दीपिका के पहले ब्वॉयफ्रेंड हैं। दोनों की मुलाकात 13 साल पहले हुई थी।



- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मॉडलिंग डेज में निहार पंड्या, दीपिका के ब्वॉयफ्रेंड थे। 2005 में दोनों की मुलाकात एक एक्टिंग स्कूल में हुई थी। दोनों की दोस्ती काफी जल्दी रोमांस में बदल गई थी। 3 साल के लिव-इन रिलेशन के बाद दीपिका ने मूव-ऑन करने का फैसला किया और निहार से ब्रेकअप कर लिया। अपने शुरुआती दिनों में दीपिका निहार के घर पर ही रहती थीं। निहार से दीपिका का ब्रेकअप के साथ इन्वॉल्व होने के बाद ही हुआ था।



'मणिकर्णिका' से किया निहार ने डेब्यू

नीति के होने वाले पति निहार ने कंगना रनोट की फिल्म 'मणिकर्णिका' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। निहार ने अपने रोल के लिए एक्टिंग के साथ ही साथ मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग और वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग भी ली थी। जबकि, नीति बॉलीवुड की फेमस सिंगर हैं। नीति के अलावा उनकी बहन शक्ति मोहन भी फेमस कोरियोग्राफर हैं।