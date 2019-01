Neetu Kapoor Lunch Date With Rishi Kapoor: 'शादी के 38 साल बाद ऐसा होता है हाल, मैं सेल्फी ले रही हूं और पति मोबाइल में बिजी हैं', नीतू सिंह ने ऋषि कपूर के साथ फोटो शेयर कर लिखी दिल की बात

एंटरटेनमेंट डेस्क. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) इन दिनों न्यूयॉर्क (New York) में अपना इलाज करवा रहे हैं। हालांकि, इस बात का अभी भी खुलासा नहीं हुआ है कि उन्हें कौन सी बीमारी है। इसी बीच नीतू सिंह (Neetu Singh) ने पति के साथ लंच के दौरान सेल्फी क्लिक करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा- 'लंच डेट.. ये होता है शादी के 38 साल बाद, हसबैंड फोन में बिजी है और मैं सेल्फी क्लिक कर रही हूं'। (Lunch date 🤪 this is what happens after 38 years of marriage husband on the phone and I’m clicking selfies 🙄🙈). सामने आई फोटो में ऋषि पहले से ज्यादा कमजोर नजर आ रहे हैं। सोशन मीडिया पर ऋषि की फोटो देख यूजर्स उन्हें जल्दी ठीक होने की दुआ दे रहे हैं। वहीं एक ने तो ये भी पूछा कि क्या कैंसर है। मोबाइल में बिजी दिखे ऋषि...

- सामने आई फोटो में ऋषि अपने मोबाइल में बिजी दिख रहे हैं। लंच करते समय टेबल वाइन से भरी दो ग्लास और बोटल भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि 22 जनवरी ऋषि-नीतू की शादी को 39 साल पूरे हो जाएंगे।

तीन महीने से अमेरिका में हैं ऋषि

ऋषि कपूर पिछले तीन महीने से अमेरिका में इलाज करा रहे हैं। वे 29 सितंबर, 2018 को यहां के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा था, "सभी को हैलो, किसी चीज का इलाज कराने के लिए अमेरिका जा रहा हूं। मैं अपने चाहने वालों से ये गुजारिश करता हूं कि वो किसी तरह का बेमतलब कयास न लगाएं। मुझे फिल्मों में काम करते हुए 45 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप सभी के प्यार और दुआओं की बदौलत मैं जल्द ही लौटकर आऊंगा।"



- आपको बता दें कि ऋषि के न्यूयॉर्क रवाना के दो दिन बाद यानी 1 अक्टूबर को उनकी 87 साल की मां कृष्णा का निधन हो गया था। लेकिन न तो ऋषि अंतिम संस्कार में पहुंचे और न ही उनकी पत्नी और बेटा यहां दिखाई दिया। इसके बाद मीडिया में उन्हें कैंसर की खबर वायरल हुई थी। लेकिन ऋषि के बड़े भाई रणधीर ने इससे इनकार किया था।