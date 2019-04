6 महीने से न्यूयॉर्क में इलाज करा रहे ऋषि कपूर, पत्नी नीतू ने शेयर की नई फोटो, बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ चेहरे पर मुस्कान खुद बयां कर रही उनकी सेहत का हाल

मुंबई। पिछले 6 महीने से न्यूयॉर्क में अपना इलाज करा रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि ऋषि जल्द ही वापस आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच, पत्नी ने उनकी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो बेटे रणवीर और नीतू कपूर के साथ नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए नीतू ने लिखा है- That amazing feeling in your lows when there is Positivity ?? Happiness ? Love ? and that Wink? ऋषि कपूर फोटो में काफी खुश नजर आ रहे हैं और यह तस्वीर बताती है कि उनकी सेहत में पहले से काफी सुधार हुआ है। कुछ दिनों पहले ऋषि से मिलने गए थे भाई रणधीर...



ऋषि कपूर से न्यूयॉर्क में मिलने के लिए अक्सर कई सेलेब्स जाते रहते हैं। कुछ दिनों पहले उनके बड़े भाई बेटी करिश्मा के साथ उनका हालचाल जानने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे। इसके बाद नीतू कपूर ने एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था- 'बेस्ट भाई... दोनों के बीच हमेशा खाने की बातचीत होती है।' बता दें कि ऋषि कपूर 29 सितंबर को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा था, "सभी को हैलो, किसी चीज का इलाज कराने के लिए अमेरिका जा रहा हूं। मैं अपने चाहने वालों से ये गुजारिश करता हूं कि वो किसी तरह का बेमतलब कयास न लगाएं। मुझे फिल्मों में काम करते हुए 45 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आप सभी के प्यार और दुआओं की बदौलत मैं जल्द ही लौटकर आऊंगा।"



मां के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए थे...

ऋषि के अमेरिका रवाना होने के दो दिन बाद यानी 1 अक्टूबर को उनकी 87 साल की मां कृष्णा राज कपूर का निधन हो गया था। हालांकि न तो ऋषि अंतिम संस्कार में पहुंच पाए थे और न ही उनकी पत्नी और बेटा। इसके बाद मीडिया में उनके कैंसर होने की खबर वायरल हुई थी। लेकिन ऋषि के बड़े भाई रणधीर ने इससे इनकार किया था।