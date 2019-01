नेहा कक्कड़ ने की भाई टोनी कक्कड़ के साथ लड़ाई, बोलीं- जो बोलता है वही गधा होता है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

. बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) एकबार फिर अपने फनी वीडियो को लेकर सुर्खियों में हैं। नेहा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने भाई टोनी कक्कड़ (Tony Kakkar) के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। दरअसल नेहा वीडियो में भाई की टांग खींच रही हैं वो मजाक-मजाक में भाई टोनी को गधा बना देती हैं। भाई-बहन का ये वीडियो बेहद प्यार है। वीडियो के सेकंड हाफ में टोनी कॉमेडियन कपिल शर्मा (Comedian Kapil Sharma) की एक्टिंग करते हैं तो वहीं नेहा भी फनी अंदाज में उनके मजे लेती हैं। नेहा ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो के अलावा एक फनी मीम पोस्ट किया है जिसमें वो अपना खुद का मजाक बनाती नजर आ रही हैं। बता दें, नेहा के भाई टोनी भी सिंगर और यू-ट्यूब स्टार हैं। टोनी का अपना यू-ट्यूब चैनल देसी ब्वॉयज है जिस पर उनके 51 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं।

Hahahaha.. Soo Creative! 🤣 But Where’s Neha Haskar?! 🙈 . . #Repost @ghantaa ・・・ Tag a #NehaKakkar Fan ♥️ . #Memes #DesiMemes

