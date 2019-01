Neha Kakkar Song Video Halka halka Suroor: नेहा कक्कड़ को फिर आई ब्वॉयफ्रेंड हिमांश कोहली की याद? वीडियो देख फैन्स कर रहे सवाल- क्या आप किसी को मिस कर रही हैं, एक ने लिखा- BF का असर दिख रहा है

एंटरटेनमेंट डेस्क. फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में नेहा फिल्म 'फन्ने खां' का गाना 'ये जो हल्का-हल्का सुरूर है...' गाना गाती नजर आ रही हैं। वैसे फिल्म में ये गाना सुनिधि चौहान ने गाया है। नेहा ने वीडियो शेयर कर लिखा- 'Yes I do Love My Own Voice!🙈 #NehaKakkar HalkaHalka'. नेहा द्वारा शेयर किए वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें ब्वॉयफ्रेंड हिमांश कोहली की याद आ रही है। दरअसर, ये हम नहीं कह रहे बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। एक यूजर ने पूछा- 'क्या आप किसी को मिस कर रही हैं?' एक अन्य ने कमेंट किया- 'BF का असर दिख रहा है'।

1 साल छोटे हिमांश को कर रही थी डेट

नेहा अपने से एक साल छोटे एक्टर हिमांश कोहली (Himansh Kohli) को 4 साल से डेट कर रही थीं। लेकिन पिछले महीने ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद दोनों ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर भी अनफॉलो कर दिया था। इतना ही नहीं रिश्ता खत्म होने के बाद नेहा ने हिमांश के साथ अपनी रोमांटिक फोटोज भी इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी है।



- रिलेशनशिप खत्म होने से नेहा बहुत दुखी थी। नेहा ने बैक टू बैक कई पोस्ट किए थे और अपना दर्द बयान करते हुए लिखा था कि 'मैंने अपना सब कुछ दे दिया और मुझे बदले में मिला.... मैं शेयर भी नहीं कर सकती कि क्या मिला'।



- बता दें कि फैन्स नेहा-हिमांश की शादी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल, कुछ महीने पहले ही इंडियन आइडल के मंच पर ही हिमांश कोहली ने नेहा कक्कड़ को प्रपोज कर सरप्राइज दिया था। इसके बाद दोनों ने शो में ही एक-दूसरे के लिए प्यार का इजहार किया था।



- दिल्ली के रहने वाले हिमांश ने 'यारियां' (2014) फिल्म से डेब्यू किया था। इसमें नेहा ने 'सनी-सनी' सॉन्ग गाया था। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की दोस्ती हुई थी।



शक की वजह से हुआ था ब्रेकअप

रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों के अलग होने की वजह शक है। दरअसल, दोनों के बीच झगड़े की वजह इंडियन आइडल का एक कंटेस्टेंट था। इसी कंटेस्टेंट की वजह से हिमांश शक करते थे और नेहा काफी परेशान रहती थी।