Good News: शाहिद कपूर के बाद एक और बॉलीवुड एक्टर बना पिता, पत्नी ने दिया बेटी को जन्म

एंटरटेनमेंट डेस्क. शाहिद कपूर के बाद एक्टर भी पिता बन गए हैं। पत्नी रुक्मिणी सहाय ने गुरुवार दोपहर बेटी को जन्म दिया। फैमिली के क्लोज फ्रेंड्स द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रुक्मिणी ने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। अप्रैल में नील नितिन मुकेश ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर बताया था कि वे जल्दी ही तीन होने वाले हैं। उन्होंने लिखा था- 'Now we will be THREE 👶🏼'. वहीं, कुछ महीने पहले दिए एक इंटरव्यू में नील ने कहा था- 'वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि लाइफ के दूसरे फेस में कदम रखने जा रहे हैं। बेटी हो या बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जो भी हो हेल्दी होना चाहिेए'। सालभर पहले हुई थी नील-रुक्मिणी की शादी...



- नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय की शादी पिछले साल फरवरी में हुई थी। नील ने के साथ फिल्म प्रेम रतन धन पायो में उनके भाई का रोल प्ले किया था।

- रुक्मिणी का बेबी शॉवर इसी साल जून में हुआ था। इस दौरान नील के पिता फेमस सिंगर नितिन मुकेश ने बहू के साथ एक क्यूट फोटो शेयर किया था।



इन फिल्मों में किया है नील ने काम

लीजेंड्री सिंगर मुकेश के पोते और एक्टर नील को आखिरी बार फिल्म 'गोलमाल अगेन' में देखा गया था। इसके अलावा 'जॉनी गद्दार' ( 2007), 'न्यूयॉर्क' (2009), '7 खून माफ' (2011), 'प्लेयर्स' (2012), 'प्रेम रतन धन पायो' (2015), 'वजीर' (2016), 'इंदु सरकार' (2017) जैसी फिल्मों में काम किया है। उनकी अपकमिंग फिल्म 'साहो' और 'फिरकी' है, जो इसी साल रिलीज होगी।