Why is @beingsalmankhan #SalmanKhan So Angry ??? #Selfie Seekers pls Respect And Take Permission Before You Click Click 🙈🙈🤯🙄🔥#goa #radhe #shoot #india ❤️ . . . . #dabangg3 #Race3 #bharat #DusKaDum3 #dabangg3 #kick2 #BeingSalmanKhan #BeingHuman #tiger #sultan #salmankhankijaiho #salmankhanfans #SalimKhan #KatrinaKaif #salmankhanno1worldwide #biggboss13 #bb13 #bharatposter #radhe #BeingStrong

A post shared by NAWAZ_KATTAR_SALMAN FAN💪 (@nawazsalmaniac2727) on Jan 28, 2020 at 12:39am PST