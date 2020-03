Dainik Bhaskar Mar 04, 2020, 01:52 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अभिनेता अनुपम खेर और विवेक ओबेरॉय के बीच हाल ही में अमेरिका में एक मुलाकात हुई, जिसका वीडियो खेर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'न्यूयॉर्क स्थित मेरे घर पर आपका आना और जिंदगी, व्यापार, फिल्म्स और भारत से जुड़ी बातें करना अद्भुत रहा। आपको दत्तु का बनाया दोसा पसंद आया... मेरा घर अच्छा लगा... मुझे आपका आना अच्छा लगा। उदार शब्दों के लिए आपका धन्यवाद।'

खेर ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें वे विवेक का गले लगाकर स्वागत करते हैं और कहते हैं, 'ये है जी मेरा घर, मैं बहुत खुश हूं कि आप यहां आए। आपको यहां देखकर बेहद अच्छा लगा। दिल खुश हो गया।' बदले में विवेक कहते हैं कि ये विदेश में नकारात्मक बातों के बीच भारत की छवि सुधार रहे हैं।

विवेक बोले- 'इतिहास बना रहे अनुपम'

खेर की तारीफ करते हुए विवेक कहते हैं... 'आपका घर बेहद सुंदर है और मुझे गर्व है कि हमारे देश का एक सितारा, एक असाधारण कलाकार यहां पर आकर इतना अच्छा कर रहा है और इतिहास बना रहा है। लोगों को शायद हिंदुस्तान को पता नहीं है कि पहली बार नेटवर्क टेलीविजन पर ऐसा हुआ है कि आपके शो को इतना बड़ा एक्सटेंशन मिला है, सीधे तीन साल के लिए।'

विदेश में सुधार रहे भारत की छवि

आगे विवेक ने कहा, 'जो आप यहां पर भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, ये भी शायद लोगों को पता नहीं है। आप इस वक्त इतनी मेहनत कर रहे हो, देश की छवि ठीक करने के लिए, जो लोग यहां पर हिंदुस्तान के बारे में इतनी नकारात्मक बातें करते हैं, उसको आप ठीक कर रहे हो। इस बारे में भी लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं मैं आपका फैन हूं और मुझे आप पर गर्व है।'

खेर बोले- पहली फिल्म आपके पिता के साथ की थी

विवेक की बातें सुन अनुपम उन्हें गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि 'मैंने अपनी पहली फिल्म आपके पिता (सुरेश ओबेरॉय) के साथ ही की थी, वो भी सारांश से पहले। सारांश से पहले मेरी पहली फिल्म 'आगमन' की थी। मुजफ्फरअली की इस फिल्म में मैंने सुरेश जी के पिता का रोल निभाया था।' इस बात को सुन विवेक को हंसी आ जाती है।

टीवी सीरीज 'न्यू एम्स्टर्डम' में काम कर रहे अनुपम

अनुपम इन दिनों अमेरिका में हैं, जहां वे एनबीसी चैनल पर प्रसारित हो रही टेलीविजन सीरीज और मेडिकल ड्रामा 'न्यू एम्स्टर्डम' में काम कर रहे हैं। इसी शो को हाल ही में अगले तीन सीजन के लिए विस्तार मिला है, जिसका जिक्र विवेक ने वीडियो में किया। इस सीरीज में अनुपम न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर विजय कपूर का किरदार निभा रहे हैं।

