Dainik Bhaskar Mar 03, 2020, 05:24 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. एक्टर रितेश देशमुख इन दिनों एक नए लुक में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनके बाल बेहद छोटे-छोटे और सफेद रंग के नजर आ रहे हैं। उनका ये नया लुक यूं तो ज्यादातर यूजर्स को पसंद आया, लेकिन एक सोशल मीडिया यूजर ने उनके लुक को देख उन्हें सस्ता डीजे स्नेक कहते हुए उनका मजाक उड़ा दिया। जिसके बाद रितेश ने करारा जवाब देते हुए उसे ट्रोल कर दिया।

रितेश ने उस यूजर को जवाब देते हुए लिखा, 'भाई मैं सस्ता नहीं हूं... नाग पंचमी के दिन बुक कर ले, मैं फ्री में आउंगा।' उनके इस जवाब को पढ़ वो यूजर इतना शर्मिंदा हो गया कि उसने अपना ट्वीट ही डिलीट कर दिया। उस यूजर ने रितेश की तुलना डीजे स्नेक से इसलिए की थी, क्योंकि उनका नया लुक इस फ्रांसीसी स्टार से काफी मिलता जुलता लग रहा है।

यूजर ने बाद में वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया

खुद को बताया था 'अंदर का बागी'



रितेश ने इस नए लुक में अपना एक फोटो हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसके साथ उन्होंने लिखा था 'अंदर का बागी'। तब करण जौहर और अभिषेक बच्चन ने उनके इस नए ट्रांसफॉर्मेशन की तारीफ भी की थी। रितेश ने नए लुक के हर फोटो के साथ अपनी नई फिल्म बागी 3 का प्रमोशन भी किया।

नए लुक को लेकर अन्य यूजर्स ने भी मजे लिए

