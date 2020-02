Dainik Bhaskar Feb 28, 2020, 04:42 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. तमिल एक्ट्रेस गायत्री साईं का कहना है कि एक पिज्जा डिलीवरी ब्वॉय ने उनका नंबर एडल्ट चैट ग्रुप में शेयर कर दिया है, जिसके बाद से उन्हें लगातार फोन कॉल्स और व्हाट्सऐप मैसेज आ रहे हैं। एक्ट्रेस की शिकायत के बाद टेनामपेट (चेन्नई) के एक पुलिस स्टेशन ने डिलीवरी ब्वॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

.@TNPOLICE_HQ Thank you for filing an FIR .

Hope @dominos_india make their app more private like other food delivery apps where the number is not shared to your guest directly . Hope you help with the investigation and not try to close the case 😥. Hope the boys are arrested.🙏 — Gayatri Sai (@gainsai) February 28, 2020

गायत्री ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए लिखा है, "एफआईआर दर्ज करने के लिए तमिलनाडु पुलिस का शुक्रिया। उम्मीद है कि डोमिनोज इंडिया अपनी ऐप को बाकी फूड डिलीवरी ऐप्स की तरह और प्राइवेट बनाएगा, जहां नंबर सीधे गेस्ट के साथ शेयर नहीं किया जाता। उम्मीद है कि आप जांच में मदद करेंगे और केस को बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे। उम्मीद है कि वे लड़के गिरफ्तार होंगे।"

गुरुवार को ट्विटर पर घटना के बारे में बताया था

मणिरत्नम की फिल्म 'अंजलि' (1990) में एक स्कूल स्टूडेंट के किरदार से पर्दे पर कदम रखने वाली गायत्री ने गुरुवार को पूरा मामला ट्विटर पर साझा किया था। उन्होंने डोमिनोज से डिलीवरी ब्वॉय के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी। साथ ही तमिलनाडु पुलिस से निवेदन किया था कि इस मामले को महिलाओं के खिलाफ अपराध के तौर पर देखा जाए। उन्होंने चेन्नई पुलिस के एडीजीपी से यह केस टेनामपेट के हर महिला थाने में भेजने की अपील भी की थी।

.@dominos_india guy delivered pizza at my place in Chennai in a intoxicated state on the 9th of feb and shared my number in adult groups and a complaint is pending since ur office is yet to speak to me . I have numerous calls and WhatsApp which he has shared .please be safe all pic.twitter.com/CehVmWwBkL — Gayatri Sai (@gainsai) February 26, 2020

गायत्री ने डिलीवरी ब्वॉय की फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा था, "डोमिनोज इंडिया...इस लड़के ने 9 फरवरी को नशे की हालत मेरे चेन्नई स्थित घर पर पिज्जा डिलीवर किया था और मेरा नंबर एडल्ट ग्रुप्स में शेयर कर दिया। मेरी शिकायत पैंडिंग है और आपके ऑफिस की मुझसे बात होनी बाकी है। मेरे पास कई कॉल और व्हाट्सऐप मैसेजेस हैं, जो उसने शेयर किए हैं। प्लीज सभी सुरक्षित रहिए।" एक्ट्रेस ने व्हाट्सऐप मैसेज का स्क्रीन शॉट भी साझा किया है।