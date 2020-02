Dainik Bhaskar Feb 23, 2020, 02:27 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. डिबेट शो में पहुंची एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर अपने बयान के लिए ट्रोल हो रही हैं। एनआरसी और सीएए को लेकर चल रही डिबेट में स्वरा ने एक सवाल में जवाब में कह दिया कि मैं 2010 में 15 साल की थीं। उनके इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। स्वरा के साथ एक्टर मोहम्मद जीशान अयूब और तिग्मांशु धूलिया भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सीएए, एनपीआर को लेकर डिबेट चल रही थी।

एक्ट्रेस से पूछा गया कि, 2010 में जब एनपीआर की प्रक्रिया शुरु हुई तो आपको दिक्कत नहीं हुई। इसपर स्वरा ने जवाब दिया कि "मैं 2010 में 15 साल की थी"। इसके बाद से ही यूजर्स लगातार उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ट्विटर पर #MathematicianSwara ट्रेंड कर रहा है। विकीपीडिया के अनुसार स्वरा का जन्म 9 अप्रैल 1988 को हुआ था।