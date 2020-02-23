Dainik BhaskarFeb 23, 2020, 02:27 PM IST
बॉलीवुड डेस्क. डिबेट शो में पहुंची एक्ट्रेस स्वरा भास्कर एक बार फिर अपने बयान के लिए ट्रोल हो रही हैं। एनआरसी और सीएए को लेकर चल रही डिबेट में स्वरा ने एक सवाल में जवाब में कह दिया कि मैं 2010 में 15 साल की थीं। उनके इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है। स्वरा के साथ एक्टर मोहम्मद जीशान अयूब और तिग्मांशु धूलिया भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सीएए, एनपीआर को लेकर डिबेट चल रही थी।
एक्ट्रेस से पूछा गया कि, 2010 में जब एनपीआर की प्रक्रिया शुरु हुई तो आपको दिक्कत नहीं हुई। इसपर स्वरा ने जवाब दिया कि "मैं 2010 में 15 साल की थी"। इसके बाद से ही यूजर्स लगातार उनका मजाक उड़ा रहे हैं। ट्विटर पर #MathematicianSwara ट्रेंड कर रहा है। विकीपीडिया के अनुसार स्वरा का जन्म 9 अप्रैल 1988 को हुआ था।
I also know many ladies who are 25 since last 6 years. 😂😂#MathematicianSwara #SwaraBhasker #RubikaLiyaquat pic.twitter.com/6l7AiUuPZe— Salil Kapoor (@Salil_Kapoor) February 23, 2020
Hilarious video !!— Scientist Vaibhav (@OfficeVGM) February 23, 2020
World TOP Mathmeticians 🤣🤣#MathematicianSwarapic.twitter.com/R21NClYfcs
Pic 1: Swara on twitter— Gaurav Chaudhary (@Designer_Banda) February 23, 2020
Pic 2: Swara on @ABPNews #RubikaLiyaquat#swarabhaskar#MathematicianSwara pic.twitter.com/mw3kBhMAJO
After watching swara's interview.#MathematicianSwara pic.twitter.com/mlNnz10LH1— अफलातून (@aflatoonbhiya) February 23, 2020
Finally we got another version of @aliaa08— Pranay Chauli (@PChauli) February 23, 2020
#MathematicianSwara @ReallySwara pic.twitter.com/ZP8NlzxbBY
It's better to use your finger😲#swarabhaskar #MathematicianSwara #RubikaLiyaquat pic.twitter.com/1pMoS94f8f— Sandeep Chavda (@sandeep_chavda) February 23, 2020
#RubikaLiyaquat Pic1 : Swara while CAA/NRC protest Pic2 : Swara during her maths classes #swarabhaskar #MathematicianSwara @ReallySwara 😂😂😂😂 pic.twitter.com/AtlKa4jJTZ— Varun (@Varun971765) February 23, 2020
#SwaraBhasker#MathematicianSwara— ѕнιναм внαяα∂ωαנ (@its_ShivamB) February 23, 2020
Beauty without mind
@ReallySwara mind while calculating her age #SwaraBhasker #swarabhaskar #MathematicianSwara pic.twitter.com/drUL9Nwrmz— jitendra singh (@jitendra161) February 23, 2020
I'm searching the best mathematician of India and look what I found 😂🤣🤣@ReallySwara#MathematicianSwara pic.twitter.com/w6WlCMoSdV— Raghu Malhotra (@RagMal108) February 23, 2020