Dainik Bhaskar Feb 25, 2020, 04:42 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्सर ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखने के कारण ट्रोल होने वाले सिंगर अदनान सामी इन ट्रोलर्स का मुंह भी बंद करना भी जानते हैं। ट्रम्प की इंडिया विजिट के दौरान ताज महल की सफाई पर पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। जिस पर अदनान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ट्रम्प दो दिन के दौरे पर आगरा का ताज महल देखने भी गए। इसी बीच ताजमहल की सालों बाद हुई सफाई पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन गई।

You need to first clean your mind and your ‘Niyat’!!

Secondly...Umm, to clean the Taj Mahal, you need to HAVE the Taj Mahal... We HAVE IT- YOU DONT!!

...BURN!! 🔥🔥 - Next!😆 https://t.co/WsQI0DFqYx