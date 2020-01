Dainik Bhaskar Jan 02, 2020, 10:06 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होने जा रही फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' के मुख्य किरदार अजय देवगन का फर्स्ट लुक सामने आया है। अजय एयर फोर्स ऑफिसर के अवतार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वे फिल्म में स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्निक का रोल निभा रहे हैं। फिल्म 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध पर आधारित है।

पुलिस वाले कि किरदार निभा चुके अजय 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' में एयरफोर्स ऑफिसर के रूप में नजर आने जा रहे हैं। एक्टर के फर्स्ट लुक को फिल्म के निर्देशक और लेखक अभिषेक दुधैया ने शेयर किया है। निर्माता भूषण कुमार ने फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि, इस वीरगाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ताकि उन्हें पता लग सके कि 1971 के भारत-पाक युद्ध में विशेष भूमिका निभाने वाले स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक ने कितना बहादुरी भरा निर्णय लिया था।

It’s a privilege to present @ajaydevgn sir’s first look as Sq. Ld. Vijay Karnik from my upcoming directorial film #BhujThePrideOfIndia . #14Aug2020. pic.twitter.com/5pZiORdXjs