Dainik Bhaskar Feb 24, 2020

बॉलीवुड डेस्क. रोहित शेट्टी निर्देशित और अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर 'सूर्यवंशी' की रिलीज डेट सामने आ गई है। इस बात की जानकारी रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम में मुख्य भूमिका निभा चुके अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर देते हुए लिखा, आ रही है पुलिस! सूर्यवंशी 24 मार्च को रिलीज होगी। इसी के साथ उन्होंने फिल्म का नया प्रोमो भी जारी किया लेकिन टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक को यह अजय की यह पोस्ट कुछ रास नहीं आई। कविता ने अजय को रिप्लाई करते हुए लिखा, अब हम पुलिस को न ही पसंद करते हैं और न ही उनपर भरोसा करते हैं सर।

