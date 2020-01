Dainik Bhaskar Jan 10, 2020, 02:29 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. शुक्रवार को देशभर में करीब 3800 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई "तान्हाजी- द अनसंग वॉरियर" साल 2020 की सबसे बड़ी फिल्म है। दिलचस्प बात यह है कि यह अजय देवगन के करिअर की 100वीं फिल्म है और काफी समय के बाद वे पत्नी काजोल के साथ नजर आ रहे हैं।

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श की नजर में ड्रामा, इमोशन्स, एक्शन और वीएफएक्स सीन के कारण तान्हाजी देखना एक रोमांच करने वाला अनुभव है। इसका क्लाइमेक्स सिरहन पैदा करता है। डायरेक्शन टॉप लेवल का है। अजय, काजोल और सैफ सुपर फॉर्म में हैं.... यह 2020 की पहली 100 करोड़+ वाली फिल्म बन सकती है।

#OneWordReview...#Tanhaji: SUPERB.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

Drama, emotions, conflict, action, VFX, #Tanhaji is an enthralling experience... Electrifying climax... Top notch direction... #Ajay, #Kajol, #Saif in super form... Get ready for 2020’s first ₹ 💯cr+ film. #TanhajiReview pic.twitter.com/N9TwWsWazd