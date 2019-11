Dainik Bhaskar Nov 30, 2019, 03:42 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार ने बतौर प्रेजेंटर अपनी नई फिल्म 'दुर्गावती' का ऐलान किया है। शनिवार को उन्होंने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए बताया कि 'दुर्गावती' में भूमि पेडणेकर लीड रोल निभाएंगी। फोटो में फिल्म से जुड़े 5 किरदार नजर आ रहे हैं और सभी ने हाथ में एक-एक तख्ती पकड़ी हुई है। अक्षय कुमार के अलावा टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार भी फिल्म के प्रेजेंटर हैं। वहीं अशोक इसके डायरेक्टर और विक्रम मल्होत्रा प्रोड्यूसर हैं। भूमि पेडणेकर हीरो वाली तख्ती थामे हुए हैं।

EXCITED to announce @bhumipednekar in & as #DURGAVATI . A scary-thriller, going on floor mid-January. Presented by #CapeOfGoodFilms and @itsBhushanKumar , produced by @vikramix and directed by Ashok. Need your love and luck 🙏 @TSeries @Abundantia_Ent pic.twitter.com/VsOpXFN6YG

तेलुगु फिल्म 'भागमती' की रीमेक

'दुर्गावती' तेलुगु की हॉरर थ्रिलर फिल्म 'भागमती' की हिंदी रीमेक है, जिसमें अनुष्का शेट्टी, उन्नी मुकुंदन, जयराम, ऊषा सरत और विद्युलेखा रमन की अहम भूमिका थी। यह फिल्म 26 जनवरी 2018 को रिलीज हुई थी।

फिल्म को लेकर उत्साहित हैं भूमि

भूमि ने भी ट्विटर पर 'दुर्गावती' की घोषणा की है। उन्होंने लिखा है, "लम्बे समय से मैं आपके साथ यह साझा करने का इंतजार कर रही थी। अपनी नई फिल्म 'दुर्गावती' की घोषणा करते हुए काफी उत्साहित हूं। यह एक स्कैरी थ्रिलर फिल्म होगी, जो जनवरी मध्य में फ्लोर पर आएगी। शुक्रिया अक्षय कुमार सर मुझपर भरोसा रखने के लिए। मैंने इसके लिए बहुत उत्साहित हूं।"

I have waited so long to share this one with you. So excited to announce my next film #DURGAVATI. A scary-thriller going on floor mid-January. Thank you @akshaykumar sir for your constant belief in me. I am so excited for this one @itsBhushanKumar @vikramix. pic.twitter.com/SwPCXVti8z