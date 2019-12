Dainik Bhaskar Dec 28, 2019, 07:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्म और टीवी एक्टर कुशल पंजाबी की मौत पर अक्षय कुमार ने शोक जताया है। अक्षय ने एक इवेंट में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, कुशल ने मेरे साथ फिल्म अंदाज (2003) में काम किया था। सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ चलता रहता है। कुछ इसे समझने में कामयाब होते हैं तो कुछ नहीं। हमेशा याद रखिए कि परिवार सर्वोपरि है। हर मुसीबत का सामना करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यह जिंदगी खूबसूरत है। आपके माता-पिता ने यह खूबसूरत जीवन दिया है। बस उसपर काम कीजिए और डिप्रेशन हो तो उससे भी लड़िए। मैं जानता हूं कि मेरे लिए यह कहना बहुत आसान है कि डिप्रेशन से लड़िए और जिंदगी खत्म मत कीजिए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं डिप्रेशन पर एक फिल्म करना चाहूंगा क्योंकि यह भारत में बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है।

फरहान ने भी किया कुशल को याद: अक्षय कुमार के अलावा फरहान अख्तर ने भी ट्विटर पर कुशल को याद करते हुए लिखा, कुशल पंजाबी की मौत की खबर सुनकर स्तब्ध और दुखी हूं जिन्होंने अपने हाथों अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लक्ष्य में उनके साथ काम करने के दौरान की खूबसूरत यादें हैं. तुम बहुत याद आओगे भाई। भगवान परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति दे।

Shocked and saddened to hear of Kushal Punjabi taking his own life. Have fond memories of working with him on Lakshya and witnessing him kick everyone’s behind at boot camp. You will be missed brother.

Condolences to the family.