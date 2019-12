Dainik Bhaskar Dec 16, 2019, 01:15 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सुपरस्टार अक्षय कुमार ने ट्विटर पर सफाई दी है कि दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के घटनाक्रम पर किया गया एक ट्वीट उनसे गलती से लाइक हो गया था, जिसे उन्होंने तुरंत ही अनलाइक भी कर दिया था। दरअसल, जामिया से जुड़े एक वीडियो को अक्षय ने लाइक किया था, जिसमें स्टूडेंट्स पर हुई कार्रवाई का मजाक उड़ाया गया था। इसे लेकर ट्विटर यूजर्स ने उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई थी।

वह ट्वीट, जिसे अक्षय ने लाइक किया था

यह है अक्षय की सफाई

अक्षय ने लिखा है, "जामिया मिलिया स्टूडेंट्स के ट्वीट पर किए गए लाइक के बारे में। यह गलती से हो गया था। मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था और यह गलती से प्रेस हो गया होगा। जब मुझे अहसास हुआ तो मैंने तुरंत ही उसे अनलाइक कर दिया। क्योंकि मैं इस तरह के किसी कृत्य का समर्थन नहीं करता।"

स्टूडेंट्स के समर्थन में उतरे बॉलीवुड सेलेब्स

रविवार को दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और स्टाफ ने नागरिकता संसोधन एक्ट (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 4 बसों समेत 8 वाहन फूंक दिए। इसे रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें 100 से ज्यादा छात्र जख्मी हुए और 52 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया। स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई का कई बॉलीवुड सेलेब्स ने विरोध किया है। इनमें अलंकृता श्रीवास्तव, स्वरा भास्कर, अनुभव सिन्हा, सयानी गुप्ता, ऋचा चड्ढा, कोंकणा सेन शर्मा, अली फजल और विक्रांत मैसी जैसे नाम शामिल हैं।

अलंकृता ने अपने ट्वीट में लिखा है, "मैंने जामिया से पढ़ाई की है। यह वह जगह है, जहां मैं फिल्ममेकर बनने के लिए ट्रेंड हुई, जिंदगीभर के सबसे अच्छे दोस्तों से मिली। यह वह जगह है, जिसने लक्ष्य को लेकर भ्रमित लड़की को आशा और प्रोत्साहन दिया। मेरी ऐसी कई यादें हैं। लेकिन आज मेरा दिल जामिया के उन स्टूडेंट्स के लिए खून के आंसू रो रहा है, जिनपर कैंपस में हमला किया गया। यह हर स्तर पर गलत और बेरहम है। मैं जामिया के बहादुरों के साथ मजबूती से खड़ी हूं। मैं स्टूडेंट्स के लिए दुआ करती हूं, जो घायल हैं और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं।"

स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में सवाल उठाया है कि आखिर स्टूडेंट्स के साथ ऐसे पेश क्यों आया जाता है, जैसे वे कोई अपराधी हों? उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि होस्टल्स में आंसू गैस क्यों छोड़ी गई? उन्होंने पुलिस के कृत्य को हैरान और शर्मिंदा करने वाला बताया है।

'जॉली एलएलबी 2' जैसी फिल्मों की एक्ट्रेस रहीं सयानी गुप्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बॉलीवुड स्टार्स की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, "जामिया और एएमयू की स्टूडेंट होने के नाते मैं निवेदन करती हूं कि आपमें से कोई तो श्रीमोदी को ट्वीट या मैसेज के जरिए स्टूडेंट्स के खिलाफ हुई पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई की निंदा करने का अनुरोध कर दो। बोलने का वक्त आ गया है।"

On behalf of the students of Jamia & AMU request at least one of you to tweet or message Mr.Modi condemning this act of police brutality and violence against students. The time has come to speak up guys. Yes? No? May be?@RanveerOfficial @karanjohar @ayushmannk @RajkummarRao pic.twitter.com/6l5ky5zbNt