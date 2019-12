Dainik Bhaskar Dec 23, 2019, 04:50 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 27 दिसंबर को रिलीज होने जा रही फिल्म 'गुड न्यूज' के एक डायलॉग के कारण अक्षय कुमार वादों में घिर गए हैं। उन पर इस डायलॉग केजरिए भगवान राम को गाली देने का आरोप लग रहा है। दरअसल, बीते बुधवार (18 दिसंबर) राज मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म का नया ट्रेलर जारी हुआ, अक्षय ने यह विवादित डायलॉग बोला है। इसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।

यह है विवादित डायलॉग

सीन के मुताबिक, पार्टी में आए मेहमान से एक महिला पूछती है, "तुम मुझे यह बताओ इसका (बच्चे का) नाम होलाराम क्यों रखा?" जवाब में मेहमान कहता है, "क्या है कि नानाजी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ था तो उन्होंने इसका नाम होलाराम रख दिया।" इस पर अक्षय हंसते हुए कहते हैं, "अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो..." इस पर वहां मौजूद सभी लोग हैरत में रह जाते हैं।

सोशल मीडिया पर आ रहे ऐसे कमेंट्स

सोशल मीडिया यूजर्स इस डायलॉग की क्लिप शेयर करते हुए अक्षय कुमार को खरी-खोटी सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, "घटिया हास्य की आड़ में अक्षय कुमार सीधे-सीधे भगवान राम को गाली दे रहे हैं।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर बॉलीवुड में सबसे बेशर्म और पाखंडी अभिनेता के लिए कोई अवॉर्ड है तो निश्चितरूप से वे सभी अक्षय कुमार को मिलेंगे। अक्षय ने भगवान राम को गाली दी।"

इसी यूजर ने आगे लिखा है, "वह आदमी, जिसने देशभक्त की छवि बनाए रखी है, लेकिन मनोरंजन के नाम पर पैसे कमाने के लिए अपनी फिल्म के जरिए हमारे आराध्य भगवान श्री राम को अपमानित कर रहा है। अगर आपको लगता है कि अक्षय ने सबसे घटिया बात की है तो री-ट्वीट कीजिए।"

यूजर यहीं नहीं रुका। उसने एक अन्य ट्वीट में लिखा, "एक आदमी, जो विदेश से आता है, भगवान राम का मजाक उड़ाता है और कुछ भारतीय अब भी उसका समर्थन करते हैं, अपना आदर्श बना रहे हैं। एक व्यभिचारी हमेशा व्यभिचारी रहता है। वह कभी किसी का सम्मान नहीं कर सकता। वह यहां सिर्फ पैसा कमाने आया है। लानत है।"

एक यूजर का कमेंट है, "प्रिय अक्षय कुमार तुम कैनेडियन हो और इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय धर्म और हिंदू भगवान का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई। हम भारतीय यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "भगवान राम का भक्त होने के नाते मैं यह बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगा। अक्षय कुमार के कई फैन इस फिल्म से प्रभावित होंगे, जिसमें भगवान राम को खुलकर गाली दी गई है।"

सीएए से जुड़ा ट्वीट लाइक कर विवादों में रहे अक्षय



हाल ही में अक्षय कुमार से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट से जुड़ा एक ट्वीट अनजाने में लाइक हो गया था। इसके साथ एक वीडियो था, जिसमें दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मजाक उड़ाया गया था। अक्षय ने इसे तुरंत ही अनलाइक कर दिया। लेकिन वे सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए थे। बाद में अक्षय ने सफाई देते हुए एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, "जामिया स्टूडेंट्स के ट्वीट पर गलती से लाइक हो गया था। जब मुझे अहसास हुआ तो मैंने तुरंत उसे अनलाइक कर दिया। क्योंकि मैं इस तरह के किसी कृत्य का समर्थन नहीं करता।"