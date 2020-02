Dainik Bhaskar Feb 29, 2020, 07:02 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर छोटी बच्ची के साथ बातचीत का एक वीडियो शेयर किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'हमारे महिला आत्मरक्षा केंद्र के ग्रेजुएशन-डे के मौके पर आज इस बच्ची से मिलकर बेहद खुशी हुई और दुनिया को आगे ले जाने का उसका ये आत्मविश्वास ही हमारी टीम को लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।' अपने इस ट्वीट को उन्होंने शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे को भी टैग किया, जो खुद भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे।

अक्षय ने जो वीडियो शेयर किया, उसमें वे बच्ची से पूछते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस क्यों सीख रही हैं? जवाब में वो कहती है, 'क्योंकि मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। मैं भी उसका हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन बॉल पकड़ में नहीं आने की वजह से नहीं बन सकी। तब मेरी मां ने मुझसे कहा कि यदि आप आत्मरक्षा करना सीख लोगे तो आप भी गेंद को हासिल कर सकोगे।' आगे बच्ची ने कहा, 'मैं उन लड़कियों (खिलाड़ियों) से लड़ना नहीं चाहती, लेकिन उनसे कहना चाहती हूं, तुम भी मेरे साथ मत लड़ना।'

अक्षय बोले- 'आई एम प्राउड ऑफ यू'

बच्ची की बातें सुन अक्षय कहते हैं, 'मुझे आप पर गर्व है, मुझे आप पर बहुत गर्व है।' फिर आदित्य ठाकरे के पूछने पर बच्ची बताती है कि, 'मैं फुटबॉल में गोलकीपर और स्ट्राइकर की भूमिका निभाती हूं।' अक्षय की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बात करें तो उनकी अगली रिलीज फिल्म 'सूर्यवंशी' है, जो कि 24 मार्च को रिलीज होगी। इसके अलावा उनके पास लक्ष्मी बॉम्ब, बच्चन पांडे और पृथ्वीराज के अलावा 'अतरंगी रे' भी है।

So happy to meet this young little girl at the graduation day of our Womens Self Defense Center today and it is this confidence in her to take on the world which encourages our team to keep going 👏👏 #WSDC @AUThackeray pic.twitter.com/Dv9ZEj4ea2