Dainik Bhaskar Dec 05, 2019, 06:01 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार ने डिटर्जेंट पाउडर ब्रांड निरमा के लिए नया विज्ञापन शूट किया है। उन्होंने इसके सेट की एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा है, "'दूध सी सफेदी निरमा से आए' हमारी यादों में शामिल है। निरमा परिवार का हिस्सा बनकर खुश हूं। आज इस विज्ञापन की शूटिंग की। आपको यह देखते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता।" फोटो में अक्षय 'हाउसफुल 4' के बाला लुक में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, उन्होंने विग पहनी हुई है और वे अपना व्हाइट कॉस्टयूम दिखाते नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स उनके इस लुक को फनी बता रहे हैं तो कई इसमें उनके 'पृथ्वीराज' और 'लक्ष्मी बॉम्ब' की झलक देख रहे हैं।

Doodh si safedi #Nirma se aaye, has been etched in our memories! Happy to be a part of the #Nirma family, had an absolute ball shooting the ad today, can’t wait for you guys to see it. pic.twitter.com/ozAbDgYikM