दैनिक भास्कर Mar 24, 2020, 07:41 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार ने उन लोगों को फटकार लगाई है, जो कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच लॉकडाउन तोड़कर घरों से बाहर घूम रहे हैं। सुपरस्टार ने इसे लेकर ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे कह रहे हैं फिल्मों में अपने स्टंट खुद करने के बावजूद भी इस बीमारी को लेकर उनकी जान सूखी हुई है। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़कर घर में रहने की अपील भी की है।

At the risk of sounding repetitive, sharing my thoughts...there is a lockdown for a reason. Please don’t be selfish and venture out, you’re putting others lives at risk 🙏🏻#StayAtHomeSaveLives. @mybmc pic.twitter.com/G0Nms9hYoP