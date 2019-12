Dainik Bhaskar Dec 04, 2019, 02:10 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार की फिल्म 'गोल्ड' 13 दिसंबर को चीन के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सुपरस्टार ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने फिल्म का एक चीनी पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है, "गोल्ड चीन में 13 दिसंबर को रिलीज हो रही है।" गौरतलब है कि रीमा कागती के निर्देशन में बनी यह फिल्म पिछले साल 15 अगस्त को भारत में रिलीज हुई थी। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने करीब 107 करोड़ रुपए का कारोबार किया था।

स्वतंत्र भारत के पहले गोल्ड मैडल की कहानी

फिल्म की कहानी लंदन ओलिंपिक 1948 में भारतीय हॉकी टीम की जीत से प्रेरित थी। यह जीत देश की आजादी के एक साल बाद मिली थी और यह स्वतंत्र भारत के रूप में जीता गया देश का पहला गोल्ड मैडल था। प्लेयर्स दुनिया के सामने ये साबित करके गर्व महसूस कर रहे थे कि वे एक एक आजाद देश के रूप में भी खेल कर जीत सकते हैं। पिछले साल 'गोल्ड' सऊदी अरब में रिलीज हुई थी। वहां रिलीज होने वाली यह पहली बॉलीवुड फिल्म है।

जापान में रिलीज होगी 'मणिकर्णिका'

'गोल्ड' से पहले मंगलवार को 'मणिकर्णिका : द क्वीन ऑफ़ झांसी' की जापान के लिए रिलीज डेट की घोषणा की गई थी। कंगना रनोट स्टारर यह फिल्म 3 जनवरी को जापान के सिनेमाघरों में लगेगी। कंगना और कृष के निर्देशन में बनी यह फिल्म झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी पर आधारित है। भारत में यह 25 जनवरी 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगभग 95 करोड़ रुपए कमाए थे।

#Manikarnika: #TheQueenOfJhansi heads for #Japan... Will release on 3 Jan 2020 by Zee Studios International... Stars #KanganaRanaut as #ManikarnikaTheQueenOfJhansi... Poster for local audience: pic.twitter.com/EcDjRHncgQ