विपिन शर्मा ने लिखा है- कई तकनीशियन कम पैसों में भी ओवर टाइम करते हैं। यह खौफनाक है। वे डरते हैं कि काम न छिन जाए इसलिए चुपचाप रहकर काम कर रहे हैं। कई बार तो उन्हें उनके काम के भी पूरे पैसे नहीं मिलते। जबकि वे कम पैसों में भी काम करने तैयार हो जाते हैं ताकि उन्हें पहले काम मिल जाए। निमिष तुम्हारी आत्मा को शांति मिले।

Many techs work over time n rarely get paid for that. Its terrible. Afraid to loose work they stay quiet n keep working. Many times they may not get fully paid as well while they already accept to work for less money in the first place. Rest in Peace Nimish Pilankar. https://t.co/DdjHgXCeJb