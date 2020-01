Dainik Bhaskar Jan 22, 2020, 09:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. साउथ सुपरस्टार अलु अर्जुन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'अला वैकुंठापुरमलो' की सफलता से बेहद खुश हैं। फिल्म ने रिलीज होने के बाद पहले हफ्ते में 119 करोड़ की कमाई की है। निज़ाम / आंध्रा क्षेत्र में यह फिल्म अब दूसरी सबसे बड़ी ग्रॉसर बन गई है। पहले नंबर पर बाहुबली-द कन्क्लूजन है जिसने 160 करोड़ का कलेक्शन किया था। दूसरे नंबर पर 119 करोड़ के साथ 'अला वैकुंठापुरमलो', तीसरे नंबर पर साईरा नरसिम्हा रेड्डी जिसने 110 करोड़ की कमाई की थी और चौथे नंबर पर 101 करोड़ रु के कलेक्शन के साथ साहो चौथे नंबर पर है। ट्रेड पंडितों की मानें 'अला वैकुंठापुरमलो' जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। अला वैकुंठापुरमलो की रिलीज से एक दिन पहले महेश बाबू की फिल्म ‘सरिलेरू निक्केवारु’ रिलीज हुई थी जिसने बॉक्सऑफिस पर पहले हफ्ते में 90 करोड़ का बिजनेस किया है।

The smiles that come during a Genuine success is soo beautiful. The joy comes from deep inside . We get that joy only when people truly heart fully bless us . Thank you all for your blessings . pic.twitter.com/NGDs0w6rhh