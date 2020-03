दैनिक भास्कर Mar 18, 2020, 07:29 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए इन दिनों एयरपोर्ट पर यात्रियों की कड़ी स्वास्थ्य जांच हो रही है और इसी से जुड़ा एक वीडियो एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इस वीडियो के जरिए सोनी यात्रियों को होने वाली परेशानियां बताना चाह रही थीं, लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ गया और उन्हें माफी मांगते हुए उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा।

सोनी राजदान ने जो वीडियो शेयर किया उसमें एयरपोर्ट पर मौजूद यात्री वहां ड्यूटी कर रहे पुलिसवालों और कर्मचारियों पर नाराजगी जताते हुए उन पर चिल्ला रहे थे। वीडियो को शेयर करते हुए सोनी ने लिखा, 'नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 में आज का हाल। यहां आने वाले यात्रियों से अब उनके पासपोर्ट भी लिए जा रहे हैं और उन्हें तब तक वापस नहीं कर रहे, जब तक कि सारे टेस्ट पूरे नहीं हो जाते। यहां तक कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिकों को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यात्री पुलिस से चिल्लाते हुए कह रहे हैं कि हमें मार दो।'

दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जवाब दिया

सोनी का ट्वीट देखने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उन्हें जवाब भी दिया गया। उन्होंने लिखा, 'डियर मैम, प्रसारित हो रहा वीडियो पुराना है। वर्तमान में आव्रजन संबंधी सभी प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित हैं और पूरी तरह से सामान्य हैं। हम अपने सभी हितधारकों के साथ बेहद समन्वय के साथ काम कर रहे हैं, ताकि यात्रियों को होने वाली किसी भी असुविधा को कम से कम किया जा सके।'

ट्रोल होने के बाद मांगी माफी

सोनी का ट्वीट देख लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, जिसके बाद उन्होंने एक अन्य ट्वीट करते हुए सफाई दी और माफी मांगी। उन्होंने लिखा, 'इस वीडियो के लिए मैं सभी से ईमानदारी से माफी मांगती हूं। कृपया इसे पोस्ट करने के लिए मुझे क्षमा करें। लेकिन मैंने ऐसा इस उम्मीद से किया कि प्रक्रिया को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। यह वायरस फैलाने के लिए एक पेट्रीडिश की तरह है। स्वास्थ्य मंत्रालय कृपया ध्यान दें। यात्रियों से एकबार फिर माफी मांगती हूं।' हालांकि अबतक उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया था।

सोनी ने डिलीट कर दिया ट्वीट

एयरपोर्ट की ओर से मिले जवाब के बाद सोनी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से जारी इस स्पष्टीकरण के बाद मैं अपना ट्वीट तुरंत डिलीट कर रही हूं। मेरी एकमात्र चिंता केवल उन लोगों की सुरक्षा के लिए थी, जो वहां झुंड बनाकर खड़े हुए थे और इस वजह से वायरस को एक-दूसरे में फैलाने की वजह बन सकते थे। मैंने ये नहीं कहा था कि लोगों की जांच नहीं होना चाहिए।'



लोगों ने इस तरह किया ट्रोल

So who is responsible for that?! As far as I can see they are all grown ups. Can they not stand in a queue patiently?!?! Is that also on govt and front line workers?? Is there nothing called individual responsibility?? Infuriating.