दैनिक भास्कर Mar 25, 2020, 01:17 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 'बाहुबली' फेम निर्देशन एसएस राजामौली की मेगा बजट फिल्म 'आरआरआर' का मोशन पोस्टर बुधवार को सामने आ गया। जिसे राजामौली के अलावा इसके सितारों आलिया भट्ट, रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर और फिल्म से जुड़े अन्य लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'जब आग और पानी जैसी दो विरोधी शक्तियां एकसाथ आती हैं तो आपके पास होती है बेहद तीव्र ऊर्जा'। ये फिल्म 8 जनवरी 2021 को रिलीज होगी।

फिल्म के डायरेक्टर राजामौली ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'पानी आग को बुझाता है, आग पानी को वाष्प बनाकर सूखा देती है। और दोनों शक्तियां अपार ऊर्जा के साथ #RRR का शीर्षक लोगो प्रस्तुत करने के लिए साथ आ रही हैं...' 1.15 मिनट के इस मोशन पोस्टर में फिल्म के दो हीरो एक-दूसरे की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एक को पानी का प्रतीक दिखाया गया है तो दूसरे को आग का। इसी वजह से उनके पीछे से बहुत तेजी के साथ पानी और आग निकलते भी दिख रहे हैं। हालांकि दोनों का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है।

It's the power of opposing forces, of fire and water. Here it is, the #RRRMotionPoster - #RiseRoarRevolt https://t.co/CvIk6ufktb

