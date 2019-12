Dainik Bhaskar Dec 16, 2019, 02:06 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. जामिया यूनिवर्सिटी इन दिनों नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उठी आग में जल रही है। जामिया के छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व बॉलीवुड के कई बड़े नाम भी करते रहे हैं। जिनमें सबसे बड़ा नाम शाहरुख खान का है। हालांकि शाहरुख ने यूनिवर्सिटी के वर्तमान हालातों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। जिसके चलते अब उनसे यह सवाल पूछा जाने लगा है कि वे इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हैं।

सोशल मीडिया पर आए ये ट्वीट्स

Shah Rukh - @iamsrk - son of a freedom fighter, alumnus of Jamia



Aamir - @aamir_khan - family of freedom fighters, descendant of Maulana Azad



Salman - @BeingSalmanKhan - Being Human



Indians made them stars. But they are mute when their voice is needed. What are u scared about? — Srivatsa (@srivatsayb) December 16, 2019

Dear @iamsrk, you are an alumnus of Jamia Millia but your silence at this moment is disturbing. You have the power to create magic by showering love. It's High Time. Just give your alma mater some glimpse of it.

Have some words.#JamiaMilia #Jamia pic.twitter.com/vnugosdrcL — Shubham Singh (@ShubhamIIMC) December 15, 2019

Attn @iamsrk



Jamia Alumnus, aren't you?



Your children study at universities abroad, don't they?Perhaps if you have some shame, make a few calls to your friends and have them exercise 'Gandhian' values and stop this brutality that has been unleashed on Jamia & AMU? — Sidrah (@SidrahDP) December 15, 2019

Dear @iamsrk you are an old student of Jamia Millia but your silence is disturbing at the moment. Jamia is burning! Why this silence ..... ??#CABProtests#JamiaProtestsCAB — MaLik Faruk (@MaLikFaruk11) December 16, 2019

नहीं दिया फाइनल ईयर एग्जाम: शाहरुख खान, JMI यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में मास्टर्स के स्टूडेंट थे। लेकिन उनकी उपस्थिति कम होने के कारण वह अपने फाइनल ईयर एग्जाम में नहीं बैठ सके थे। शाहरुख को मानद उपाधि देने की मांग 2018 में जामिया मिलिया की टीम ने HRD को भेजी थी। मंत्रालय का कहना था कि शाहरुख को मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से 2016 में डॉक्टरेट मिल चुकी है, इसलिए हम इसके लिए तैयार नहीं हैं।

यह हैं जामिया के कुछ महत्वपूर्ण स्टूडेंट्स : शाहरुख के अलावा जामिया यूनिवर्सटी की एलुमिनाई में फिल्म 83 के निर्देशक कबीर खान, किरण राव, डेनिस असलम, राइटर-डायरेक्टर हबीब फैजल, एक्टर-मॉडल मुजम्मिल इब्राहिम, डायरेक्टर लवलीन टंडन, राइटर-एक्टर जीशान कादरी जैसे बॉलीवुड के बड़े नाम शामिल हैं।