Dainik Bhaskar Feb 02, 2020, 03:02 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 1 फरवरी को अरमान जैन की मेहंदी सेरेमनी का फंक्शन था, लेकिन इसमें ऋषि कपूर और नीतू नजर नहीं आए। खबरों के अनुसार वे दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ऋषि कपूर पिछले कुछ दिन से दिल्ली में ही अपनी फिल्म शर्मा जी नमकीन की शूटिंग कर रहे थे। हालांकि इस बीच वे ट्विटर पर एक्टिव नजर आए और उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दो ट्वीट किए।

Just had a thought. Respected Union finance Madame Nirmala Sitharaman whist preparing the Indian annual budget must talk a trillion rupees there a trillion rupees here. Billion would be small denominator. (Continued)

How does she as housewife deal with local vendors or dudhwala at the door. Does she haggle. Aat Anna kam karo sava rupaya aur kam kar. Strange na?This is life!