Dainik Bhaskar Dec 24, 2019, 05:35 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 23 दिसंबर को नेशनल अवॉर्ड्स सेरेमनी में खराब तबियत के कारण नहीं पहुंच सके अमिताभ ने मंगलवार को अपनी सेहत के बारे में अपने ब्लॉग पर जानकारी साझा की। वहीं ट्विटर पर भी उन्होंने लिखा है कि आप सभी की जल्द ठीक होने की दुआओं का धन्यवाद, मैं धीरे-धीरे ठीक हो रहा हूं। आभार।

T 3587/8/9 - Thank you for your 'get wells' .. I improve gradually .. aabhaar ! 🙏🙏🙏

हैमस्ट्रिंग से जूझ रहे बिग बी : ब्लॉग पर अमिताभ ने लिखा है- गर्दन, हैमस्ट्रिंग, पीठ का निचला हिस्सा और कलाई में चोट थी। लंबे समय तक व्यथित बैठा रहा। बुखार में था। आराम के लिए डॉक्टर की सलाह और कोई यात्रा नहीं। राष्ट्रीय पुरस्कारों को काफी मिस किया। सिनेमा की कुछ नई खोजें अनदेखी रह गईं और परेशानी ज्यों की त्यों रही। हैम स्ट्रिंग की चोट चलने और बैठने में बाधा डालती है। जिसके लिए लंबे समय तक सांस लेने की जरूरत होती है। बुखार कम है, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं। ये कब कम होगा।

T 3584/5/6 -

Down with fever .. ! Not allowed to travel .. will not be able to attend National Award tomorrow in Delhi .. so unfortunate .. my regrets ..