Dainik Bhaskar Dec 02, 2019, 11:33 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन इन दिनों मनाली में अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग कर रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की भी अहम भूमिका है। बिग बी की मानें तो मनाली का तापमान -3 डिग्री है। उन्होंने ट्विटर और अपने ब्लॉग पर सेट की कुछ फोटो शेयर की हैं। साथ ही मनाली की ठंड के बारे में बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, "माइनस डिग्री, जैसे -3...सुरक्षात्मक गियर और काम का शिष्टाचार।"

T 3567 - ..minus degrees ..err like -3 .. protective gear .. and the work etiquette .. pic.twitter.com/EdB3maKZpA