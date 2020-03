दैनिक भास्कर Mar 18, 2020, 11:41 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए जागरुकता बढ़ा रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार लोगों को होम क्वारैंटाइन का स्टाम्प लगा रही है। अमिताभ बच्चन को भी होम क्वारैंटाइन्ड का यह स्टाम्प लगा, जिसे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस स्टाम्प में लिखा है- प्राउड टू प्रोटेक्ट मुंबईकर, होम क्वारैंटाइन्ड और 30 मार्च 2020 तारीख डली है।

T 3473 - Stamping started on hands with voter ink, in Mumbai .. keep safe , be cautious , remain isolated if detected .. pic.twitter.com/t71b5ehZ2H

अमिताभ की अपील : इस ट्वीट में उन्होंने फैन्स से अपील की है- मुंबई में चुनावी स्याही के साथ होम क्वारैंटाइन का स्टाम्प लगने लगे हैं। खुद को सुरक्षित रखें। जागरूक रहें। यदि कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो खुद को आइसोलेट जरूर करवाएं।

यह हैंड स्टाम्प महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाया गया एहतियाती कदम है, जो प्रभावित लोगों को अलग करने और पहचानने में सहायता करेगा ताकि वे आम जनता के साथ घुलमिल न जाएं। यह बुजुर्ग लोगों को घर पर रहने और क्वारैंटाइन करने में भी मदद करेगा।

कोरोना 1100001वां शब्द : अमिताभ बच्चन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से पहले भी वीडियो के जरिए जागरुकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए अवेयरनेस वीडियो के बाद और स्टाम्प लगने से पहले उन्होंने एक और ट्वीट कर बताया कि हिन्दी शब्द कोश में 'कोरोना' नया शब्द जुड़ गया है। यह 1100001वां शब्द है।

T 3473 - हिंदी शब्दकोश में ११ लाख शब्द हैं .. अब ११ लाख एक , हो गया है । नया शब्द .. कोरोना ।

It is perhaps known that the Hindi 'Shabd Kosh' or Dictionary has 11 lakh words .. now the count has become 11 lakh and 1 .. the new addition .. CORONA कोरोना