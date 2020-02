Dainik Bhaskar Feb 07, 2020, 12:05 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फिल्मों और टीवी सीरियलों के बाद महानायक अमिताभ बच्चन ने नए प्लेटफॉर्म पर कदम रखा है। ऑडियो प्लेटफॉर्म ऑडिबल सुनो की सीरीज 'काली आवाजें' के लिए अपनी आवाज दी है। बिग बी ने ट्विटर पर अपनी इस सीरीज का प्रमोशन भी किया है। शुक्रवार को उन्होंने सीरीज की लिंक शेयर करते हुए बताया है कि यह उनका नया अनुभव है।

T 3433 - My foray into Audible .. a new experience ,a fresh venture, and some rather true goose bump stories ..

#1 Suniye kuch raungte khade kar dene wali kahaaniyan, mere saath. Listen to Kaali Awaazein only on @AudibleSuno. https://t.co/Agbu4dE0qS

रौंगटे खड़े हो जाएँगे pic.twitter.com/KS6bTJSCJZ