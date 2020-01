Dainik Bhaskar Jan 21, 2020, 01:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्म 'झुंड' का टीजर मंगलवार को रिलीज हो गया। 1 मिनट 12 सेकंड के इस वीडियो में शुरुआती 12 सेकंड तक ब्लैक बैकग्राउंड में फिल्म के प्रोड्यूसर्स के नाम बताए गए हैं। 13वें सेकंड से अमिताभ की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वे कहते हैं, 'झुंड नहीं कहिए सर, टीम कहिए टीम...'। 19वें सेकंड से विजुअल्स दिखाई देना शुरू होते हैं। जिसमें कई लड़के हाथ में चैन, डंडे, ईंट, पत्थर और बैट लेकर जाते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक में फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनाई देता है। इसके बाद स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन, संगीतकार अजय-अतुल और डायरेक्टर नागराज पोपटराव मंजुले का नाम लिखा आता है। इस फिल्म की रिलीज डेट 8 मई 2020 है।

Two of the finest talents of #India - #AmitabhBachchan and #Sairaat director Nagraj Manjule - collaborate for the first time... Also, mark the release date: 8 May 2020... Teaser of #Jhund: https://t.co/fJMRZEOihe