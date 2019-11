Dainik Bhaskar Nov 28, 2019, 12:20 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 27 नवंबर को दिवंगत कवि डॉ. हरिवंश राय बच्चन का 112वां जन्मदिवस था। इस मौके पर उनके बेटे और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने उन्हें अलग अंदाज में याद किया। बिग बी ने 27-28 नवंबर की दरमियानी रात एक ट्वीट कर बताया कि इस साल का कैलेंडर ठीक वैसा ही है, जैसा उनके बाबूजी के जन्म के साल यानी 1907 का था।

T 3562 - The calendar for 2019 same for year 1907, the year of birth of Babuji .. Nov 27, 1907

13 calendars from past years that match 2019 in days and dates ..



1901, 1907, 1918, 1929, 1935 (the year Madhushala was published )1946, 1957, 1963, 1974, 1985, 1991, 2002, 2013 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 27, 2019

1901 से अब तक 13 कैलेंडर एक जैसे

बिग बी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि 1901 से अब तक 13 कैलेंडर ऐसे आए हैं, जिनमें 2019 की तरह ही तारीख और दिन एक जैसे थे। ये साल थे 1901, 1907, 1918, 1929, 1946, 1957,1963,1974, 1985, 1991, 2002 और 2013।

कुछ ट्वीट भी री-ट्वीट किए

बिग बी ने बाबूजी के जन्मदिवस पर कुछ ट्वीट भी री-ट्वीट किए हैं। इनमें से एक वाणी प्रकाशन का है, जिसने कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा गया है, "जनवरी, 2003 में श्री हरिवंशराय बच्चन जी का देहावसान हो गया था। उपरोक्त चित्र सम्भवतः बच्चन जी का अंतिम चित्र वरिष्ठ लेखिका पुष्पा भारती जी के साथ है। संपादक कैलाश चंद्र पंत ने ‘अक्षरा’ पत्रिका में 'धरोहर’ शीर्षक से यह चित्र प्रकाशित किया था।"

इसके अलावा उन्होंने अपने फैन अशोक मिस्त्री का ट्वीट भी री-ट्वीट किया है, जिसमें एक फोटो के साथ लिखा गया है, "जाकिर हुसैन 1968 में डॉ. हरिवंश राय बच्चन को साहित्य अकादमी अवॉर्ड देते हुए। पूज्य बाबूजी की जयंती पर उनकी याद में।"

Zakir Hussain presenting The Sahitya Akademi Award to Dr Harivansh ji Rai Bachchan in 1968



Remembering Pujya Babuji on his Birth Anniversary 🙏🙏🙏🙏#बाबूजी_को_नमन 🙏🙏💐💐 @SrBachchan pic.twitter.com/CJJUZKRho7 — EF❤️Ashok Mistry™️ (@ashokmistry4545) November 27, 2019

बिग बी ने प्रिंट और पब्लिशिंग एनालिस्ट और कॉलमनिस्ट अदिति माहेश्वरी का ट्वीट री-ट्वीट किया है। इसमें 2007 के 24 और 26 अगस्त के कुछ न्यूज पेपर्स की फोटो शेयर की गई हैं। अदिति ने ट्वीट में लिखा है, "श्री बच्चन साहब के 112वें जन्मदिवस श्रीमती पुष्पा भारती के आरकाइव्स से 24 और 26 अगस्त 2007 के न्यूज पेपर्स मिले। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित 'हरिवंश राय बच्चन की साहित्य साधना' न्यू यॉर्क के लिंकन सेंटर में लॉन्च हुई और खूबसूरत यादें छोड़ गई थी।"