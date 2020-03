दैनिक भास्कर Mar 19, 2020, 04:58 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन ने मां तेजी बच्चन की यादें ताजा करने के लिए सिंगर हर्षदीप कौर का शुक्रिया अदा किया है। इसे लेकर उन्होंने एक इमोशनल ट्वीट किया है। दरअसल, हर्षदीप ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वे अरदास 'ताती वाओ न लगाई, पारब्रह्म सरनाई' (अर्थ- गर्म हवाएं मुझे छू नहीं सकतीं, मैं परमात्मा की शरण हूं) गा रही हैं।" इसके साथ कौर ने लिखा है कि जब भी उन्हें डर लगता था, तब उनकी मां यह गाती थीं। यह अरदास उन्होंने कोरोनावायरस को लेकर तनाव में चल रहे लोगों को डेडिकेट की है।

Taati Vaao Na Lagai, PaarBrahm Sarnaai…” It means, “The hot winds cannot touch me; I am sheltered by the Divine.” My mother sang it to me whenever I was scared.. Dedicating it to people around the world.. during this stressful time 🙏🏼 Recorded Live with my dear @Gulraj_Singh pic.twitter.com/lXi3pTbsvj

अमिताभ ने लिखा- शुक्रिया हर्षदीप

अमिताभ बच्चन ने हर्षदीप कौर के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा है, "शुक्रिया हर्षदीप जी मेरी मां की यादें ताजा करने के लिए, जो मेरे बचपन में इसे गाती थीं...और जब हम इलाहाबाद से दिल्ली शिफ्ट हुए, तब वे मेरे भाई (अजिताभ) और मुझे कार में बिठाकर 'ताती वाओ न लगाई' सुनाते हुए उसे खुद ड्राइव करती थीं।" गौरतलब है कि 2007 में 93 साल की उम्र में तेजी का निधन हो गया। अमिताभ अक्सर सोशल मीडिया पर मां और बाबूजी (डॉ. हरिवंशराय बच्चन) को याद करते रहते हैं।

Thank you so much Harshdeep ji .. brought back memories of my Mother, who sang this to me throughout my early years .. and when we shifted from Allahabad to Delhi, she drove herself with my brother and me in our car from Allahabad to Delhi , just reciting 'taati vaao na lagai .." https://t.co/n9i3SSAnwK