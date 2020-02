Dainik Bhaskar Feb 24, 2020, 03:58 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन ने मराठी फिल्म 'एबी आणि सीडी' का टीजर ट्विटर पर शेयर किया है। इसके साथ बिग बी ने लिखा है, "पुराने सहयोगी के साथ मराठी फिल्म की। सभी को शुभकामनाएं।" फिल्म का टीजर राष्ट्रीय पुरस्कार (मराठी फिल्म 'अनुमति' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता) विजेता मराठी अभिनेता विक्रम गोखले पर फिल्माया गया है।

T 3451 - Did a Marathi film with long time colleague .. all good wishes ..https://t.co/zPp0bnodcq@planetmarathi @grfssg @abaanicd @milindlele #planetmarathi #abaanicd #goldenratiofilms