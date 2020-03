Dainik Bhaskar Mar 13, 2020, 11:16 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोनावायरस का असर नजर आ रहा है और भारत में भी इसके 70 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से एक की मौत भी हो चुकी है। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने इस वायरस को लेकर एक मजेदार कविता लिखी। जिसका वीडियो उन्होंने गुरुवार की रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने ना केवल इस कविता को लिखा बल्कि इसे सुनाते हुए अपना वीडियो भी शेयर किया।

इस वीडियो को शेयर करते हुए अमिताभ ने लिखा, 'COVID 19 (कोरोनावायरस) के बारे में चिंतित हैं... बस अभी कुछ लाइन्स लिखी हैं... कृपया सुरक्षित रहें'

अमिताभ बोले- बैठे-बैठे लिख दीं चार पंक्तियां

कविता सुनाने से पहले वीडियो की शुरुआत में अमिताभ कहते हैं... 'देवियों-सज्जनों नमस्कार, हम हैं अमिताभ बच्चन और इधर कई दिनों से ये कोरोनावायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है सब लोग घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह-सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर। तो ऐसे ही बैठे-बैठे चार पंक्तियां लिख दी हैं और सोचा कि आपको हम भेंट में दे दें। कहा सुना माफ कीजिएगा.. तो हमने लिखा है...'

अमिताभ की कविता के बोल..

“बहुतेरे इलाज बतावें ,जन जनमानस सब,

केकर सुनैं, केकर नाहीं, कौन बताए इ सब;

केयु कहिस कलौंजी पीसौ, केयु आँवला रस

केयु कहस घर म बैठो, हिलो न ठस से मस

ईर कहेन औ बीर कहेन, की ऐसा कुछ भी Carona,

बिन साबुन से हाथ धोई के, केहू के भैया छुओ न ;

हम कहा चलो हमौ कर देत हैं, जैसन बोलैं सब

आवय देयो, Carona-फिरोना, ठेंगुआ दिखाऊब तब!"

T 3468 - Concerned about the COVID 19 .. just doodled some lines .. in verse .. please stay safe .. 🙏 pic.twitter.com/80idolmkRZ