Dainik Bhaskar Mar 05, 2020, 11:17 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'गुलाबो-सिताबो' के लिए एक नया छोटा नाम सुझाया है। इस बारे में एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, 'नई पीढ़ी/अगली पीढ़ी बातचीत में अब्रीवीएशन यानी छोटे नाम इस्तेमाल करती है, जैसे LOL, ROTFL, GOAT आदि। कभी खुशी कभी गम के लिए मैंने ही K3G नाम ढूंढा था जो जुबान पर चढ़ गया। इसी कड़ी में अगला नंबर गुलाबो-सिताबो का है... इसलिए GiBoSiBo !! जीबो, सीबो। कूल है ना...? CAC! कूल अज कैट कैट फेस'। उनके इस ट्वीट के जरिए ही फैंस को के3जी नाम के पीछे की कहानी पता चली।

अमिताभ के इस ट्वीट पर फिल्म में उनके साथ नजर आने वाले आयुष्मान खुराना ने भी फनी रिएक्शन दिया और अब्रीवीएशन में लिखा, 'SIANACAYBGSSDC (Sir, I am not as creative as you but GiBoSiBo sounds damn cool!)' यानी 'सर, मैं आपके जितना रचनात्मक नहीं हूं, लेकिन जीबोसीबो बहुत कूल सुनाई दे रहा है।'

अप्रैल 2020 में रिलीज होगी फिल्म

शूजित सरकार के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की लेखिका जूही चतुर्वेदी है। अमिताभ इसमें प्रकाश नाथ द्विवेदी उर्फ गुलाबो का किरदार निभाते नजर आएंगे, वहीं आयुष्मान इसमें सुनील कुमार शुक्ला उर्फ सिताबो का किरदार निभा रहे हैं। इसकी कहानी खड़ूस मकान मालिक और उसके किराएदार पर आधारित है। फिल्म में नलनीश नील का भी अहम किरदार होगा। फिल्म की शूटिंग जून 2019 में शुरू हुई थी और इसका ज्यादातर हिस्सा लखनऊ में शूट किया गया। ये फिल्म 17 अप्रैल 2020 को रिलीज होगी।