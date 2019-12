Dainik Bhaskar Dec 22, 2019, 11:37 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. 'आर्टिकल 15' जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुके अनुभव सिन्हा फिर एक बार आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म बनाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आयुष्मान ने भी सिन्हा के अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए हां कर दी है। यह फिल्म साल 2021 में रिलीज होगी। फिलहाल एक्टर ने 'गुलाबो सिताबो' की शूटिंग पूरी की है, जिसमें वे अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर अपने जारी काम के बाद अनुभव की फिल्म का काम शुरु करेंगे। गौरतलब है कि यह जोड़ी इससे पहले 'आर्टिकल 15' जैसी फिल्मों का निर्माण कर चुकी है, जिसे फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों द्वारा काफी सराहा गया था। अनुभव के मुताबिक वे भारत के संविधान के सारे अनुच्छेद का टाइटल रजिस्टर कराने पर विचार कर रहे हैं, ताकि कोई और इन सब्जेक्ट्स पर फिल्म ना बना सके।

क्रिकेट खिलाड़ियों पर उठाए थे सवाल

देश भर में कई जगहों पर जारी सीएए के विरोध को लेकर अनुभव लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर सचिन और धोनी आंदोलनकारियों पर पुलिस की बर्बरता का समर्थन करते हैं तो खुशी से बता सकते हैं, लेकिन वे इसका विरोध करते हैं। अनुभव के अनुसार दोनों खिलाड़ी सरकार से इतना डरे हुए हैं कि विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। इतना ही नहीं फिल्ममेकर ने कहा कि आप दोनों अब मेरे आदर्श नहीं हो।

If Sachin Tendulkar and MS Dhoni supported this ghastly Police action on the protesters they would happily announce it. Obviously they don't. But imagine the kind of fear they are under that they can't utter a word. Imagine SUCH POWERFUL ICONS can not speak. That's our Government