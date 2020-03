Dainik Bhaskar Mar 02, 2020, 11:39 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. 64 साल के अनुपम खेर ने ट्विटर पर एक मजेदार गाना साझा किया है। इसे वे खुद गा रहे हैं। दरअसल, यह फिल्म 'काबुलीवाला' के गीत 'ऐ मेरे प्यारे वतन' की पैरोडी है, जिसके जरिए फनी अंदाज में उन लोगों का दर्द बयां किया गया है, जिनके बाल झड़ चुके हैं और गंजेपन से परेशान हैं। अनुपम ने कैप्शन में लिखा है, "दुनियाभर के गंजों को समर्पित मेरा ये भावपूर्ण गाना।" गाने के बोल कुछ इस प्रकार है, "ऐ मेरे बिछड़े बालों, फिर से उग आओ सालों...तुम पे मैं कुर्बान।"

दुनिया भर के गंजो को समर्पित मेरा ये भावपूर्ण गाना। My emotional song dedicated to all the Baldies in the world. 🤣😂🤓😎 #MondayMotivation pic.twitter.com/Ih2nXqfFV4