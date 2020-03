Dainik Bhaskar Mar 07, 2020, 02:05 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अनुपम खेर शनिवार को 65 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपना जन्मदिन लीजेंड हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डी नीरो के साथ न्यूयॉर्क में मनाया। खेर ने इस सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की हैं। उन्होंने नीरो को गॉड ऑफ एक्टिंग कहा।

Nothing can be more magical for an actor than to be able to spend quality time on your birthday with the #GodOfActing #RobertDeNiro third year in a row. I am humbled that Mr. De Niro accepted my lunch invitation. It was magnificent. इसको कहते है ‘कुछ भी हो सकता है’ का बाप।🙏😍😎 pic.twitter.com/wUHEUjffAu